Lampedusa, una bimba di 11 anni unica sopravvissuta ad un naufragio. I soccorritori: «Era in acqua da sola durante una tempesta. Morti gli altri 44 migranti»

Una bambina di 11 anni è stata salvata in mare al largo di Lampedusa. A recuperarla il veliero Trotamar III dell’organizzazione non governativa tedesca “Compass Collective”, che era in zona per un altro intervento, alle 3.20 della notte. La piccola, originaria della Sierra Leone e l’unica sopravvissuta del naufragio avvenuto in acque Sar italiane, è stata portata al poliambulatorio e poi all’hotspot di Contrada Imbriacola. A medici e mediatori culturali ha raccontato di essere partita da Sfax, in Tunisia (Paese considerato «sicuro» dall’Italia) «4 o 5 giorni fa» insieme al suo fratellino e ad altre 43 persone, tutti dispersi. Il barchino su cui viaggiavano sarebbe affondato a causa di una tempesta: «Siamo finiti in mare – racconta -: vicino a me c’erano due ragazzi, dopo due giorni non li ho più visti, il mare li ha allontanati». Al momento del soccorso, la bimba – «in acqua da tre giorni senza acqua o cibo», spiegano i soccorritori – si teneva a galla grazie a due salvagenti improvvisati fatti con tubi di pneumatici riempiti d’aria e un giubbotto di salvataggio, cercando di non annegare «durante una burrasca» con onde alte oltre tre metri. «È stato un miracolo aver sentito la sua voce, in alto mare, e col motore della nostra imbarcazione acceso – afferma lo skipper della nave umanitaria, Matthias Wiedenlübbert – E, naturalmente, abbiamo cercato altre persone. Ma dopo una tempesta durata giorni non c’era speranza». Intanto, le motovedette di guardia costiera e di finanza, che si stanno occupando delle ricerche nell’area dove il barchino è colato a picco: è stato predisposto il sorvolo dell’area con assetto aereo.



L’appello di Mediterranea

Nella notte sono sbarcati oltre 500 persone migranti, prima che all’alba giungesse su una barca la bambina soccorsa dall’equipaggio della ong tedesca, a Lampedusa. A bordo persone provenienti da Egitto, Siria, Siria, Pachistan, Bangladesh e Iraq. Dopo lo sbarco a molo Favarolo sono stati portate all’hotspot di contrada Imbriacola che fino ad ieri era deserto e dove adesso si trovano 508 ospiti. «Lungo la rotta dalla Tunisia a Lampedusa ha imperversato nei giorni scorsi una vera e propria tempesta, per questa ragione chiediamo che le autorità italiane, insieme ai maltesi e ai tunisini, lancino immediatamente una operazione di ricerca a vasto raggio per rintracciare possibili superstiti. Vite in pericolo in mare non possono essere in alcun modo abbandonate», è l’appello lanciato dal fondatore della Ong Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini, in una nota. «Insieme alla notizia del soccorso da loro effettuato – prosegue Mediterranea – siamo però costretti a denunciare che almeno altri tre naufragi potrebbero essersi verificati nei giorni scorsi lungo la rotta tra le coste tunisine e Lampedusa: dal 2 dicembre infatti Alarm Phone ha segnalato prima la sparizione di due barche rispettivamente partite con 45 persone a bordo il 27 novembre e con 75 persone a bordo il 30 novembre dalla Tunisia; poi il 4 dicembre ha segnalato un’ulteriore imbarcazione con a bordo altre 45 persone dispersa dal 30 novembre. Alarm Phone – sottolinea la Ong – ha immediatamente comunicato tutte le informazioni in suo possesso alle autorità competenti nell’area, cioè ai centri di soccorso di Tunisia, Malta e Italia, ma nessun riscontro è stato da loro fornito», conclude.

Foto copertina: INSTAGRAM / ONG COMPASS COLLECTIVE