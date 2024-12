Cagliari, picchiano un automobilista per un sorpasso e gli rubano l’auto. Arrestati

Tre uomini, a bordo di una golf, hanno seguito il 41enne a bordo di un'Audi, bloccandolo, picchiandolo e portandogli via l'auto

Aveva fatto una manovra azzardata. Tanto però è bastato per esser inseguito da un altro automobilista, bloccato, massacrato di botte e derubato della sua auto. È accaduto due giorni fa ad Assemini, nella città metropolitana di Cagliari. Vittima un 41enne finito in ospedale. Sono finiti in manette per rapina, violenza e lesioni un 40enne, un 28enne e un 34enne, tutti personaggi già noti alle forze dell’ordine. I tre, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si trovavano a bordo di una Golf che sarebbe stata sorpassata sula statale 130 dall’Audi A4 condotta dal 41enne. Il trio ha inseguito l’Audi bloccandola all’incrocio con via Piave ad Assemini. Il 41enne è stato trascinato fuori dal mezzo e picchiato con calci e pugni, poi uno di loro è salito sull’auto portandola via. La vittima ha tentato di bloccarlo ma è stato trascinato per alcuni metri e infine è caduto sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a rintracciare i tre in via Serpentara dove avevano abbandonato l’Audi. Il 41enne è finito invece al Policlinico di Monserrato dal 118. Ha ferite guaribili in 20 giorni.

(foto di repertorio Mark Chan su Unsplash)