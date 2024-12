WhatsApp da gennaio 2025 non funzionerà più su 19 modelli Android (e vecchi iPhone): l’ultimo aggiornamento con l’IA

Samsung, Motorola, Htc, Sony e Lg: una volta installata l'ultima versione dell'app, su molti smartphone diventerà inutilizzabile. E vale anche per alcuni iPhone

Addio WhatsApp. L’app di messaggistica smetterà di funzionare su 19 modelli di smartphone da gennaio 2025. L’aggiornamento, che integrerà le funzionalità di intelligenza artificiale nelle chat, renderà inutilizzabile il software su alcuni smartphone. Ecco quali.

La “vittime” nel sistema Android

Alcuni dei modelli che non potranno più sfruttare l’app di messaggistica hanno integrato il sistema operativo sviluppato da Google, Android. I cellulari non sono più aggiornabili alla versione Android 5.0 e sono stati immessi sul mercato tra il 2012 e il 2013. Troppo vecchi. Ecco quali saranno i telefoni sui quali non andrà più WhatsApp:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;

Motorola: Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014;

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601;

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Quali tra gli Iphone

WhatsApp smetterà di funzionare anche su alcuni modelli Apple come iPhone 5s e iPhone 6. Il “problema” era già stato comunicato da Meta il 5 maggio 2024. L’azienda di messaggistica ha spiegato in una nota: «Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari. Ogni anno controlliamo quali dispositivi e software sono meno recenti e hanno meno utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per WhatsApp».

Come non perdere le chat

Chi vuole conservare il contenuto delle proprie chat WhatsaApp dovrà fare il backup prima di perdere l’accesso all’app.