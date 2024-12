Gli auguri di Meloni agli italiani per Natale (citando Flaubert): «Il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra, ma si regala» – Il video

La premier ricorda chi sta lavorando sotto le festività: dai sanitari alle forze dell'ordine, fino ai volontari. «Voi siete uno dei volti più belli di questa nazione»

Auguri via social della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un video in cui la premier si rivolge agli italiani con albero di Natale e presepe sullo sfondo. «Auguri a tutti, che questo tempo possa essere occasione di serenità, speranza e gioia per guardare al futuro con maggiore fiducia e ottimismo – dice Meloni -. Ricarichiamo le batterie, ci attende un 2025 altrettanto impegnativo per costruire un’Italia forte, ambiziosa, capace di guardare lontano e puntare sempre più in alto». Nel corso video la premier ricorda i lavoratori pubblici e privati, i sanitari e i militari e le forza dell’ordine che stanno lavorando in queste ore. «Voglio ringraziare anche quanti, e sono tantissimi, in questi giorni di festa doneranno una parte di loro stessi per essere affianco di chi ha più bisogno: di chi è malato, di chi è solo, di chi sta vivendo un momento di grave difficoltà. Voi siete uno dei volti più belli di questa nazione e voglio ringraziarvi di cuore a nome dell’Italia per quello che fate», ha detto Meloni. «Perché come scriveva Flaubert ‘il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra, ma si regala’». Citazione che deriva dal volume uno di Pensieri, raccolta postuma pubblicata nel 1915.