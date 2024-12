A 92 anni rimane sola il giorno di Natale, i carabinieri le regalano un giradischi e ascoltano musica insieme a lei

L'iniziativa capitano Massimiliano Croce e il comandante di stazione Città di Castello, il luogotenente Fabrizio Capalti. L'anziana, commossa, li ha ringraziati. Tra i vinili anche "Parlami d'amore Mariù" di Achille Togliani

Lidia Marioli ha 92 anni, ma nonostante la sua vita passata da attrice di teatro e cinema (anche nei film di Totò) oggi, a Natale, si è ritrovata da sola in casa. Così i carabinieri di Città di Castello non hanno esitato un attimo. Hanno bussato alla sua porta e le hanno portato in dono un giradischi e tre dischi con le sue canzoni preferite. A raccontare la storia è oggi La Nazione. Anche il comune si è unito, regalando all’anziana un calendario di Frate Indovino ed un catalogo della mostra dei Presepi simboli della tradizione. La 92enne, secondo quanto riporta una nota dei militari, ha ringraziato il capitano Massimiliano Croce e il comandante di stazione, il luogotenente Fabrizio Capalti. I vinili regalati contengono canti di natale e musica della tradizione classica italiana degli anni ’50 e ’60, fra cui un’edizione rivisitata di “Parlami d’amore Mariù” di Achille Togliani. «Grazie per la bellissima sorpresa, per i regali e per avermi fatto ricordare momenti indimenticabili della mia vita che ho condiviso con voi», ha dichiarato commossa l’anziana nello stringere la mano ai carabinieri.

(foto ANSA/ CARABINIERI)