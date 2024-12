Distrusse un autovelox a inizio anno: “Fleximan” di Riccione costretto a risarcire il Comune di quasi 50mila euro

La cifra è stata pagata tramite bonifico in un’unica soluzione. Dopo aver preso a calci e pugni il rilevatore della velocità, l'uomo aveva anche alzato le mani contro due agenti

Prima distrugge un autovelox sulla via Flaminia, al confine tra Riccione e Rimini, poi risarcisce il comune del danno. Un unico bonifico, scrive il Corriere, da 47.500 euro. Il “Fleximan” romagnolo, uno dei tanti che negli scorsi mesi si sono resi protagonisti di atti vandalici contro decine rilevatori della velocità stradale, la sera del 20 gennaio era sceso dalla sua auto e aveva iniziato a prendere a calci la postazione arancione posizionata ai margini della strada. La polizia locale, che aveva assistito alla scena, era intervenuta per bloccare l’automobilista. Quest’ultimo, però, dopo aver tirato calci e pugni al rilevatore, mettendolo di fatto fuori gioco, se l’era presa anche con gli agenti, ferendoli. Immediata la denuncia e pure il processo: il comune di Riccione si era costituito parte civile nel maggio scorso e l’automobilista è stato costretto a risarcire l’amministrazione di quasi 50mila euro. L’autovelox in questione – spiegano i giornali locali – non era altro che un dissuasore di velocità, che entra in funzione solo in presenza di agenti.