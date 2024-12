Natale in piazza sulle notte di «Faccetta nera», il caso a Lauria: «È apologia di fascismo» – Il video

Nel filmato diffuso dagli studenti della Basilicata si sente risuonare il brano simbolo dalla propaganda fascista. E qualcuno improvvisa un saluto romano

Sullo sfondo l’albero di Natale e decine di persone scese in strada per festeggiare, ma ad accompagnare la serata a Lauria inferiore (Potenza) non ci sono canzoncine natalizie bensì un brano che rievoca il regime fascista. Nel video, diffuso dalla Rete degli studenti medi Basilicata e rimbalzato sui social, si sente infatti intonate la canzone Faccetta nera, brano simbolo del fascismo, scritto per inneggiare alla guerra d’Etiopia voluta da Benito Mussolini. Nelle immagini si vede almeno un ragazzo fare un saluto romano. Sdegnata l’Anpi locale: «Questo non è un gesto di goliardia, ma è apologia di fascismo».

In copertina: Il video girato a Lauria Inferiore e diffuso su X dall’utente @AlekosPrete