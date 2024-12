Norma anti-Renzi, Fazzolari: «Colpisce anche esponenti del governo. L’anomalia è il sistema attuale»

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dice la sua sul provvedimento contenuto nella legge di Bilancio

Lo scontro sulla norma soprannominata “anti Renzi” prosegue anche fuori dall’aula del Senato dopo le critiche mosse proprio dal leader di Italia Viva Matteo Renzi durante la discussione della legge di bilancio approvata oggi 28 dicembre. Il provvedimento, inserito nella manovra finanziaria, vieta ai parlamentari consulenze in paesi extra europei. Ma l’intervento del governo, per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, non va interpretato come un dispetto politico: «Io non so se lui reputa questa una norma ad personam, io reputo assolutamente un’enorme anomalia la possibilità per i membri del governo e per i membri del Parlamento di percepire compensi da entità pubbliche o private di Stati esteri. A me sembra un’anomalia il sistema attuale», ha detto ai cronisti presenti nel Transatlantico. «Io penso che ogni singola norma poi alla fine può andare a coinvolgere uno dei parlamentari o uno dei membri del governo. Questa norma va a penalizzare anche parlamentari della maggioranza, e forse anche persone di primo piano della maggioranza», ha aggiunto ancora Fazzolari.

In copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI I Giovanbattista Fazzolari, Fratelli d’Italia, durante un forum ANSA sulle prossime elezioni politiche, Roma 15 settembre 2022.