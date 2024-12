I partiti politici come le gang di Gta San Andreas – Il video

Da Salvini e Zaia come boss della Grove Street Families a Schlein con la bandana viola dei Ballas. E poi Meloni alla guida degli ispanici dei Varrios Los Aztecas. Le immagini create con l'Ai

I partiti politici come gang del videogioco Gta: San Andreas. È questo il nuovo video, realizzato con l’intelligenza artificiale, che sta dilagando sul web. Le immagini sono state create da Vinzaimovie che ha pubblicato la sfilata di boss sul suo profilo Tik Tok. Nel carosello sono presenti tutti i principali leader politici. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sono rappresentati come i boss della gang Grove Street Families con il tipico colore verde (un chiaro richiamo a uno dei simboli del Carroccio). Poi c’è la leader del Pd Elly Schlein con una bandana viola, in rappresentanza del gruppo dei Ballas (e forse della comunità Lgbt). All’interno del gioco queste due gang hanno una rivalità molto feroce. Arriva quindi Giuseppe Conte con una collanina e le cinque stelle del suo Movimento impresse su una maglia a maniche lunghe (la sua famiglia criminale sarebbe i Los Santos vagos). Quindi la premier Giorgia Meloni con jeans, maglietta bianca e il colore turchese degli ispanici dei Varrios Los Aztecas. La sfilata prosegue con il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a capo dei San Fierro Rifa, che veste delle vistose bretelle. Poi il ministro degli Esteri Antonio Tajani viene ritrattato tra i membri della mafia, in veste elegante. Tra gli ultimi, Carlo Calenda con un abbigliamento orientale a simboleggiare la sua appartenenza alle Triadi o ai Da Nang boys. Infine, menzione d’onore per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, seduto su una sedia con dietro un quadro con il golfo di Napoli.