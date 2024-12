Il generale Figliuolo è il nuovo vicedirettore dell’Aise: dopo il Covid e la ricostruzione in Emilia-Romagna, arrivano i servizi segreti

L'incarico ha la durata di due anni. Il ministro Crosetto: «Il giusto riconoscimento dell'impegno e la dedizione con cui ha servito il Paese nel corso della sua carriera»

Con un Dpcm, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo vicecirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, l’Aise. L’incarico avrà la durata di due anni. «Della nomina è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica», si legge in una nota di Palazzo Chigi. Immediate le congratulazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto: «La nomina del generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo quale vice direttore dell’Aise è il giusto riconoscimento dell’impegno e la dedizione con cui ha servito il Paese nel corso della sua carriera. Le istituzioni sanno riconoscere il valore dei propri servitori. Auguri di buon lavoro!». Il generale, durante il periodo del Covid, è stato commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica. A quell’incarico, dopo le alluvioni in Emilia-Romagna del 2023, è seguito quello di commissario straordinario per la ricostruzione. La sua nomina ha suscitato molte polemiche per il mancato affidamento di quel ruolo a Stefano Bonaccini.

In copertina: ANSA/FABIO CIMAGLIA I Il Commissario straordinario all’emergenza Covid Generale Francesco Paolo Figliuolo all’assemblea nazionale Federmanager 2021.