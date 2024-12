Dopo l’Emilia-Romagna Figliuolo non va in pensione: per lui pronta la vicepresidenza dell’Aise

Il mandato del commissario alla ricostruzione scadrà a breve. Mentre si cerca un sostituto, pare sia già deciso che Figliuolo avrà un ruolo di spicco nell'intelligence

Sarà il generale Francesco Paolo Figliuolo il prossimo vicedirettore dell’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza estera. L’ex commissario per il contenimento e il contrasto del Covid e oggi commissario straordinario alla ricostruzione post alluvioni in Emilia Romagna è alla scadenza del suo mandato. Ma secondo indiscrezioni citate dal Corriere della Sera, è ormai praticamente certo che il generale 63enne non andrà in pensione. Per lui, sarebbe è pronto un ruolo nell’intelligence nell’agenzia diretta da Giovanni Carabelli il cui compito è difendere l’indipendenza, l’integrità e la sicurezza della Repubblica Italiana.

Il nuovo commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna

Nel frattempo, il governo ragiona su chi sostituirà figliuolo. Mentre il neoeletto presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale si è detto più volte disponibile a gestire la ricostruzione, l’intenzione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sembra quella di proseguire sul modello scelto nel 2023 con un altro nome scelto tra le fila dell’esercito. Si vocifera dei generali Maurizio Riccò e Mauro D’Ubaldi. L’ufficialità dovrebbe arrivare prima di Natale.