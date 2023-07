Alluvioni, Figliuolo nomina Bonaccini, Giani e Acquaroli sub-commissari per la ricostruzione

Tre governatori come sub-commissari per tre regioni da ricostruire. È quanto disposto oggi del generale Francesco Figliuolo, il commissario scelto dal Governo per la ricostruzione delle zone colpite dall’alluvione di maggio. Il generale Figliuolo ha infatti firmato il decreto con il quale ha nominato il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il governatore della Toscana Eugenio Giani e il presidente delle Marche Francesco Acquaroli sub-commissari alla ricostruzione nelle rispettive regioni. Come comunicato in una nota ufficiale della Presidenza del Consiglio, si specifica che «i sub-commissari resteranno in carica sino alla cessazione dell’incarico del commissario straordinario e lo coadiuveranno attivamente nello sviluppo delle complesse attività previste dal suo mandato, soprattutto con riferimento agli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione legate alle più urgenti necessità, nonché nella elaborazione dei piani speciali». Il provvedimento firmato oggi dal generale Figliuolo si «inquadra nella più ampia collaborazione già avviata con il territorio, anche per la gestione dei processi e per la individuazione delle soluzioni più idonee che consentano di risolvere rapidamente le criticità conseguenti agli eventi calamitosi».

