Il ritorno del generale Figliuolo, nominato commissario per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna dopo l’alluvione

Sarà Francesco Figliuolo il commissario scelto dal Governo per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna dopo l’alluvione di maggio. Il generale di Corpo d’Armata, già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, sarà nominato nel Consiglio dei ministri in programma oggi pomeriggio. Non solo: sono previsti ulteriori sub commissari ognuno su una regione colpita dalle recente inondazioni. Stefano Bonaccini sarà sub commissario per l’Emilia-Romagna, Francesco Acquaroli per le Marche ed Eugenio Giani per la Toscana.

