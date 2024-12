Fumo nella metro di Roma dopo un incendio, intossicato un 16enne. Chiuse le stazioni Spagna e Flaminio

Il ragazzino è stato portato all'ospedale Bambino Gesù. Un fumo denso si sarebbe incanalato nelle gallerie dopo un rogo in un deposito di servizio

Un ragazzo di 16 anni che si trovava nella metro A di Roma è rimasto intossicato a causa del denso fumo provocato da un incendio di un capanno all’esterno ed è stato portato in ambulanza all’ospedale Bambino Gesù. Secondo quanto reso noto dai pompieri, l’incendio si è sviluppato in un

deposito esterno che conteneva attrezzature a servizio dei lavori per la metropolitana. Il denso fumo si è incanalato probabilmente all’interno degli areatori, intasando le gallerie dove transitavano i passeggeri e facendo scattare l’allarme antincendio. L’incendio è stato domato, ma a causa del fumo sono state chiuse temporaneamente le fermate centrali della linea A Flaminio e Spagna. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i carabinieri.