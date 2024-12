Monza, donna investita da un treno al passaggio a livello: è in condizioni disperate. Circolazione ferroviaria interrotta

La tragedia è avvenuta poco prima delle 8.30

Una donna è stata investita da un treno al passaggio a livello tra via Osculati e via Messa a Monza intorno alle 8.30. A riferirlo è MonzaToday. L’episodio è avvenuto questa mattina, 23 dicembre. Sul posto sono arrivate subito le autoambulanze e i soccorsi. Presenti anche la polizia ferroviaria, le volanti dalla questura di Monza e i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe in condizioni disperate. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Trenord ha comunicato che «lungo la Lecco-Carnate-Milano la circolazione è interrotta tra le stazioni di Monza e Carnate a causa dell’investimento di una persona da parte di un treno della linea. Previste variazioni di percorso e cancellazioni».

In copertina: ANSA/MOURAD BALTI TOUATI I Stazione Cadorna a Milano, 16 settembre 2022.