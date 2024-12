L’Egitto pronto a liberare l’ex attore porno italo-egiziano arrestato al Cairo. Il suo legale: «Lascerà il carcere domani»

Il 44enne, detenuto da inizio novembre, è stato assolto dall'accusa di «produzione e diffusione di materiale pornografico», ha spiegato all'Ansa l'avvocato

L’ex attore porno italo-egiziano Elanain Sharif, detenuto in Egitto dopo essere stato arrestato all’arrivo al Cairo a inizio novembre, sarebbe stato assolto dall’accusa di «produzione e diffusione di materiale pornografico». A renderlo noto è il legale Alessandro Russo, che assiste la madre del 44enne che vive a Foligno mentre il figlio risulta residente a Terni. «Secondo quanto mi è stato riferito – ha detto all’Ansa l’avvocato -, sembra che sia stato assolto e domani dovrebbe essere liberato ed è già stato convocato dal console per il 2 gennaio. Il lavoro fra Farnesina e consolato sul posto, unitamente al legale egiziano, ha consentito di ottenere il proscioglimento in una vicenda piuttosto delicata».

Al Corriere dell’Umbria l’avvocato ha inoltre fatto sapere di aver parlato con la madre di Sharif. «Era visibilmente commossa per il buon esito dell’udienza. Bisogna comunque essere cauti – continua Russo – perché è possibile che la procura egiziana presenti appello contro l’assoluzione; intanto è importante che Sharif sia stato liberato». Sharif era stato arrestato il 9 novembre scorso dopo essere atterrato al Cairo, in Egitto, con la mamma e sua moglie. Per diversi giorni si erano perse le tracce del 44enne, né era chiaro il motivo della sua carcerazione. Dopo i vari appelli dei familiari e dell’avvocato, e la denuncia della collega Mariagiovanna Ferrante, anche la Farnesina si era mossa per prendere contatti con le autorità giudiziarie egiziane.

Immagine di copertina: Foto d’archivio