Torino, l’ex sciatrice olimpica Vera Schenone spara al vicino dopo una lite

La donna ha oggi 84 anni, nel 1956 partecipò ai Giochi Invernali di Cortina. La vittima è un ingegnere di 52 anni, in condizioni gravi ma fuori pericolo di vita

Vera Schenone, ex sciatrice olimpica, ha sparato al proprio vicino di casa ferendolo. Secondo le prime ricostruzioni, Schenone, oggi 84enne avrebbe colpito il vicino di casa di 52 anni con tre o quattro colpi di pistola che hanno raggiunto l’uomo al ventre e al braccio. Gli spari nel pomeriggio di oggi – 3 gennaio – sarebbero l’atto finale di un litigio nato per futili motivi di vicinato. I due, entrambi residenti sulle colline di Moncalieri, poco fuori Torino, non sarebbero nuovi a diverbi. La vittima – Stefano Milanese- è stata portata in codice rosso all’ospedale delle Molinette ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sua moglie è stata sentita come testimone dai Carabinieri che lavorano per accertare la dinamica che ha portato Schenone a sparare al vicino con un arma regolarmente registrata appartenente al marito. Con l’ex sciatrice, al numero 7 di via Cantamerla, erano in casa anche il marito e il figlio, riporta l’edizione torinese del Corriere della Sera.

La dinamica dello sparto di Vera Schenone al vicino

Secondo quanto riferisce La Stampa, quel che attualmente sembra abbastanza chiaro è che l’ex sciatrice sarebbe uscita dalla propria abitazione e si sarebbe diretta verso la villetta adiacente. Attraversato il giardino sarebbe entrata per la porta principale, rimasta aperta per consentire il passaggio degli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione. Una volta dentro casa, avrebbe aperto il fuoco contro Milanese. Le sue condizioni rimangono gravi. La vittima è un ingegnere con un passato in Fiat e nella consulenza, e oggi imprenditore nel settore delle start up innovative.

Chi è vera Schenone

Vera Schenone è nata a Torino nel 1940. Aveva appena 15 anni ed era la più giovane della delegazione italiana quando partecipò alle Olimpiadi invernali di Cortina d’Ampezzo. I risultati non furono stellari, arrivò 36esima nello slalom e 29esima nello slalom gigante. Ben più brillanti i risultati nei campionati italiani, vinti sei volte. Schenone si è piazzata prima nella discesa libera 1956 e nel 1957. Inoltre, ha vinto lo slalom tre volte, nel 1956, 1957 e nel 1960, e il gigante nel 1956. La sua famiglia ha fondato nel 1930 uno dei più antichi negozi di articoli sportivi di Torino: Schenone Sport.