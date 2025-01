Cosa c’è dietro la dichiarazione di decadenza sulla presidente sarda Todde: le inadempienze sulle rendicontazioni, l’assenza di mandatario

La 5 stelle annuncia il ricorso contro l'ordinanza del Collegio regionale di garanzia elettorale. Si aspettano i tempi tecnici per un pronunciamento di secondo grado. Evitando la ratifica in Consiglio regionale

Il terremoto si è attivato ieri sera, quando il Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’appello ha dichiarato la decadenza dalla carica di consigliere regionale per la presidente della regione Sardegna M5s, Alessandra Todde, a causa di irregolarità nella rendicontazione della campagna elettorale. La decisione, se confermata, comporterebbe la decadenza dalla carica di presidente, l’azzeramento di tutto, quindi il ritorno al voto. L’ultima parola adesso, spetta al Consiglio regionale che dovrà ratificare l’ordinanza. Un terremoto che coglie tutti di sorpresa. Sia il campo largo che l’opposizione. A dimostrarlo è silenzio delle dichiarazioni. L’unica a parlare, subito dopo la notizia è stata ieri Todde stessa: «La notifica della Corte d’appello è un atto amministrativo, che impugnerò nelle sedi opportune». Ha «piena fiducia nella magistratura». «Non essendo un provvedimento definitivo continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell’interesse del popolo sardo», precisa. Ma quello che il Collegio solleva non è semplice.

Cosa viene contestato a Todde

L’ordinanza, riporta oggi La Nuova Sardegna, è del 20 dicembre ma è stata notificata ieri 3 gennaio. Emessa dal collegio di garanzia presieduto dalla presidente della Corte d’Appello Gemma Cucca. Collegio composto da cinque componenti effettivi: due consiglieri della Corte d’Appello, due commercialisti e un docente dell’università di Cagliari, che si è riunito più volte «tenuto conto della molteplicità e della rilevanza delle irregolarità riscontrate». Non c’è chiarezza non solo contabile ma anche procedurale. Nel rendiconto presentato dai 5 stelle, a firma del senatore Ettore Licheri, si leggono i 90.570 euro di finanziamento, a fronte di spese per 90.629 euro. Gran parte donazioni dal M5s nazionale, 55mila euro, e 18mila euro dal Pd. il resto sono donazioni singole di parlamentari come Licheri o Chiara Appendino. Ma non è chiaro se le cifre «indicate nei documenti depositati afferiscano alle spese della singola candidata alla carica di Presidente o alla campagna elettorale dei candidati alla carica di consigliere sostenuti dal Movimento». E poi manca il mandatario. Ovvero il garante che si fa carico di tutti gli atti legati alla campagna. Ecco perché l’atto di invio alla Corte dei Conti firmato dal senatore Licheri in merito al rendiconto non viene considerato valido.

Nell’ordinanza del collegio di garanzia riporta La Nuova Todde riceve una sanzione amministrativa pari a 40mila euro per la «totale inosservanza della normativa che disciplina la rendicontazione delle spese elettorali», e l’ingiunzione a versare entro 30 giorni all’Agenzia delle entrate la somma, salvo poter fare ricorso entro 30 giorni al Tribunale. E infine nell’ordinanza si cita anche l’omesso deposito di una fattura nel cassetto fiscale, per uso di corrente elettrica e della sede per la campagna elettorale. La presidente ha già una memoria pronta da depositare. Si aspetta. Così come aspetta anche l’opposizione con Pietro Pittalis, FI, che dichiara a La Stampa: «Non esprimiamo giudizi perché non si conoscono i fatti nel dettaglio, ma è giusto approfondire la vicenda nel rispetto che si deve al popolo sardo. Colpisce la superficialità nella rendicontazione delle spese elettorali».

Cosa succede ora: l’impugnazione e l’attesa per il secondo grado

Il Consiglio regionale dovrà provvedere alla decadenza della presidente. E con questo l’assemblea verrebbe automaticamente sciolta. Ma prima di farlo c’è l’impugnazione di Todde che comporterebbe qualsiasi rinvio in attesa del pronunciamento del giudice di secondo grado. La decisione potrebbe spettare al Tar di Sardegna. E se venisse confermata allora sì la decadenza di tutti sarà davvero inevitabile.