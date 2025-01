La denuncia dell’Unifil: «Israele ha violato il cessate il fuoco con Hezbollah in Libano»

Secondo la missione Onu l'Idf avrebbe distrutto un barile di demarcazione della linea di tregua e una torre di osservazione dell'esercito libanese

Israele ha violato l’accordo di cessate il fuoco con Hezbollah siglato lo scorso 26 novembre. Lo denuncia l’Unifil, la missione d’interposizione dell’Onu in Libano. Nella mattinata di sabato 4 gennaio, i suoi peacekeepers avrebbero testimoniato in particolare due atti ostili compiuti dalle forze israeliane: «un bulldozer dell’Idf ha distrutto uno dei barili blu che segna la linea di ritiro tra Israele e Libano a Labbouneh, così come una torre di osservazione di pertinenza delle forze armate libanesi subito dietro una postazione Unifil», si legge nella denuncia diffusa via Telegram. Si è trattato, accusa la missione Onu nel Paese dei Cedri, di una «distruzione diretta e deliberata sia di beni chiaramente identificabili di Unifil che di infrastrutture appartenenti alle forze armate libanesi». Altrimenti detto, una «flagrante violazione della risoluzione 1701 (quella che ha stabilito la linea di demarcazione dopo la guerra del 2006, ndr) e del diritto internazionale». Alla luce di quanto accaduto, la missione Onu – finita a più riprese sotto i colpi sia di Hezbollah che di Israele nel corso della guerra degli scorsi mesi – ha rinnovato l’appello a «tutte le parti a evitare qualsiasi azione che possa mettere in pericolo il cessate il fuoco, compresa la distruzione di beni e infrastrutture civili».

In copertina: Truppe Unifil perlustrano il versante libanese del confine con Israele dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco – 27 novembre 2024 (EPA/ATEF SAFADI)