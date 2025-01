Valditara e Cecchettin firmano il protocollo contro la violenza sulle donne. Dalle attività nelle scuole alla cultura del rispetto: cosa prevede

L'accordo tra il ministero e la Fondazione Giulia Cecchettin ha una durata di tre anni

La Fondazione Cecchettin e il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara hanno firmato il protocollo che punta a mettere nero su bianco le azioni per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, a partire dagli ambienti educativi, come le scuole. Il presente protocollo ha durata di tre anni. Tra gli obiettivi dichiarati dell’accordo c’è l’affermazione della «cultura del rispetto», nonché cavallo di battaglia su cui il ministro punta da quando è a capo del ministero. Cruciale poi è «superare le criticità nelle relazioni di genere, sia nel contesto scolastico che in quello esterno, contrastare ogni forma di violenza di genere, soprattutto quella maschile sulle donne, trasmettere relazioni paritarie e promuovere la capacità di gestire i conflitti in modo non violento, e trasmettere il valore del rispetto per ogni essere umano, della vita e della libertà».

Gli obiettivi del protocollo

Il protocollo prevede che sia la Fondazione che il ministero si impegnino a dare vita ad attività di sensibilizzazione per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema degli stereotipi di genere, delle discriminazioni e delle offese alla dignità delle donne, nonché corsi di formazione su scala nazionale rivolti al personale. L’accordo impegna le parti a organizzare gruppi di lavoro e di discussione con il coinvolgimento di eventuali organismi scientifici e professionali. Tra le mura scolastiche bisognerà diffondere esempi di buone pratiche anche attraverso il ricorso al peer tutoring e alla peer education – educazione tra pari – nonché alle testimonianze di giovani che hanno affrontato in modo corretto e positivo situazioni relazionali complesse.

Nessun investimento economico in previsione

Tutto queste attività verranno monitorate da un Comitato paritetico composto da due rappresentanti della Fondazioni e due del ministero e sarà coordinato dal Mim. Lo stesso Comitato che, sulla base di specifiche esigenze in contesti di maggiore vulnerabilità sociale, potrà valutare e proporre iniziative ad hoc. Quanto a eventuali nuovi fondi, non c’è traccia. L’accordo prevede una clausola di neutralità finanziaria: «Dal protocollo e dalle sue attività non possono derivare nuovi oneri a carico del Ministero dell’Istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche coinvolte».