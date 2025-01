Roma, scontri al corteo per Ramy Elgaml: bombe carta e fumogeni, la polizia carica i manifestanti – Il video

Momenti di tensione nel quartiere San Lorenzo per il corteo «Giustizia e verità per Ramy e Fares». In piazza anche Zerocalcare

Momenti di tensione stasera al corteo di Roma dedicato a Ramy Elgaml, il 19enne morto dopo un inseguimento dei carabinieri per le strade di Milano, la notte del 24 novembre scorso. Sono avvenuti scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine all’altezza di piazza dei Sanniti, nel quartiere di San Lorenzo. La polizia ha caricato i partecipanti in risposta al lancio di bombe carta e fumogeni contro le camionette. Sono stati rovesciati anche alcuni bidoni della raccolta del vetro. La tensione è salita poi all’altezza di piazza dell’Immacolata dove sono stati lanciati oggetti contundenti. Successivamente, la tensione è rientrata e il corteo è ripartito. Al presidio nella Capitale era presente anche il fumettista Zerocalcare.

«Giustizia e verità per Ramy e Fares», è lo slogan che guida il corteo organizzato in più città, tra cui Roma, Milano, Bologna e Brescia. Fares è l’amico che guidava ed è ora indagato per omicidio colposo stradale. «Le periferie vengono nominate sui giornali soltanto associate a casi di cronaca, alla parola sicurezza e alla parola paura», ha dichiarato un’organizzatrice al microfono. «Siamo qui non solo per ricordare Ramy e dare forza a Fares e ai loro familiari, ma anche per tutte le vittime di omicidio razziale che in italia hanno perso la vita», ha aggiunto. Tra i partecipanti al presidio a Milano c’era anche la fidanzata di Ramy, presente pure alla protesta di giovedì scorso partita da piazza XXIV Maggio.