Sferzata di gelo al Sud: sul Vesuvio compare la neve, Capri isolata. Primi avvisi di scuole chiuse in Campania e Basilicata

Sospesi i collegamenti con le navi per l'isola di Capri. Nevica a bassa quota in provincia di Benevento. La sferzata di gelo

Il Vesuvio imbiancato è la cartolina con la quale si sono svegliati i napoletani: è la prima neve del 2025 sul vulcano. Le precipitazioni che da ieri stanno interessando la zona di Napoli e provincia, e il contestuale abbassamento delle temperature, hanno portato ad una sorpresa accolta con piacere dai turisti che sono presenti in zona. Con il diradarsi delle nubi che sin dalle prime ore della giornata avvolgevano il vulcano, è infatti venuto fuori un ampio strato bianco presente non solo sulla cima del Vesuvio ma anche lungo gran parte della sua dorsale. Inevitabile l’abbassamento delle temperature, calate rispetto a ieri anche di 6-7 gradi. A livello del mare, invece, continua a insistere una pioggia, a tratti anche intensa, accompagnata da improvvise folate di vento gelido.

Capri isolata

L’isola di Capri è isolata da stamattina a causa della forte tempesta di mare e vento di grecale che imperversa da ieri nel golfo di Napoli. Gli ultimi arrivi e partenze dall’isola azzurra risalgono alle ultime corse marittime effettuate ieri sera. L’intensificarsi del vento, che ha aumentato la sua potenza durante la notte, ha impedito che oggi qualsiasi collegamento con la terraferma potesse essere effettuato sia per Napoli che per Sorrento, non solo tramite gli aliscafi Ngv, Snav e Alilauro, ma anche con mezzi più pesanti come il traghetto veloce e la nave lenta della Caremar che solitamente riescono, vista la tipologia più imponente, a garantire i collegamenti con l’isola anche in condizioni di mare agitato. Si prospetta quindi una domenica con strade deserte e senza arrivi e partenze dall’isola azzurra.

Scuole chiuse nel Sannio e Potenza

Nevica anche a bassa quota in provincia di Benevento, dove da ieri sera si è registrato un brusco abbassamento delle temperature e forti raffiche di vento. Le zone più imbiancate sono quelle del Taburno, dell’Alto Sannio e del Fortore dove in qualche comune domani le scuole resteranno chiuse. A causa della neve che cade senza interruzione dalla notte scorsa, domani le scuole resteranno chiuse a Potenza e in diversi altri comuni del Potentino. La decisione è stata presa stamani. Per lo stesso motivo, è stata rinviata al 21 gennaio (alle ore 15) la partita di Serie C (girone C) Potenza-Benevento, in programma stasera allo stadio “Viviani” del capoluogo lucano.