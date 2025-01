Porta il cane a spasso in A22 con il guinzaglio fuori dal finestrino dell’auto – Il video

Il cane lupo cecoslovacco era costretto a correre dietro alla vettura a circa 40km/h. Due 26enni hanno chiamato la polizia e costretto il conducente ad accostare. Facendolo infuriare

Un cane lupo cecoslovacco a spasso, in autostrada, con il guinzaglio che spunta dal finestrino e l’animale costretto a correre dietro all’auto per un lungo tratto. Quando Christian e Martina, due 26enni residenti a Capri, si sono trovati dietro alla Fiat 500 in A22 non potevano credere a quello che stava succedendo. L’episodio è accaduto domenica 12 gennaio, dopo le 16.30 nel tratto tra Santa Croce e Cantone di Gargallo. L’auto procedeva a circa 40 chilometri orari, il guinzaglio usciva dal finestrino del lato passeggero ed era allacciato a un cane di grossa taglia che provava a stare al passo del conducente, trottando a bordo strada. I giovani non si sono limitati a filmare la scena e allertare le forze dell’ordine, ma hanno anche deciso di intervenire immediatamente. Hanno suonato il clacson, affiancato la macchina e accostato, invitando il conducente a caricare l’animale in macchina. «Alla guida una persona straniera, che mi ha risposto in modo sgarbato urlandomi che il cane era scappato e che trascinarlo in strada era l’unico modo di riportarlo a casa», ha raccontato Christian al Corriere, «abbiamo quindi deciso di chiamare subito le forze dell’ordine che hanno detto che avrebbero fatto subito i dovuti accertamenti. Siamo sconvolti, queste scene sono inaccettabili nel 2025». Il proprietario dell’animale ora rischia una denuncia e, fanno sapere le forze dell’ordine, non è la prima volta che i responsabili si comportano in questo modo.