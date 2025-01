Latina, donna azzannata e uccisa da un branco di cani randagi a casa dell’amico

L'aggressione in via Piccarello. Il 4 gennaio scorso gli stessi cani aggredirono la fidanzata del proprietario

È morta, azzannata da un branco di cani, mentre si trovava nel giardino dell’abitazione di un amico che era andata a trovare, a Latina. La vittima, una donna, straniera, ma la cui identità non è stata ancora accertata, è stata soccorsa ma è deceduta poche ore dopo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti. A riportare la notizia è Repubblica Roma. Ora Ansa fornisce maggiori dettagli, spiegando che ad aggredire la donna in via Piccarello sono stati gli stessi cani che il 4 gennaio scorso hanno aggredito la fidanzata del proprietario e ferito anche l’uomo stesso nel tentativo di aiutarla. Ad allertare il 118 alcuni residenti della via, che hanno sentito le urla e hanno chiamato i soccorsi. Non è ancora ben chiara la dinamica sia dell’aggressione che dei soccorsi. Così come non è stato ancora reso pubblico il nome della vittima. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della questura pontina che hanno tentato di allontanare cani sparando un colpo di pistola.

(in copertina una porzione della strada Piccarello a Latina)