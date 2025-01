Furto al figlio di Moira Orfei, svaligiata la casa del domatore: sparito mezzo milione tra orologi e diamanti

Approfitando dell'assenza di Stefano Orfei e della moglie, i ladri hanno portato via almeno 10 orologi di lusso, contanti e gioielli

Almeno mezzo milione di euro. Questo è il valore del bottino del furto messo a segno nella notte di tra il 12 e il 13 gennaio nell’appartamento di Stefano Orfei, domatore di leoni figlio della regina del circo Moira Orfei, in zona Ponte Milvio a Roma. Secondo una prima ricostruzione, approfittando dell’assenza del proprietario, i ladri sono entrati forzando una porta finestra al primo piano, e sono riusciti a saccheggiare la casa indisturbati. Il bottino, è ancora da quantificare con precisione, ma secondo i primi rilievi include dieci orologi di lusso di marchi come Rolex, Bulgari e Chanel, diamanti, e 1.300 euro in contanti.

Le indagini

Stefano Orfei ha scoperto il furto al suo rientro, poco dopo mezzanotte e mezza. Aprendo la porta ha visto le condizioni dell’appartamento di via Guido Banti dove vive con la moglie, la showgirl Brigitta Boccoli, lasciato a soqquadro dai ladri. Orfei ha dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Ponte Milvio, che hanno avviato le indagini e stanno esaminando le riprese delle videocamere di sorveglianza della zona, nella speranza di individuare i responsabili. L’appartamento non era dotato di un sistema d’allarme, circostanza che potrebbe aver agevolato l’operazione dei malviventi.