Napoli, la banda dei Babbi Natale: ecco i ladri che rubano le decorazioni natalizie. Il deputato Borrelli: «Sono senza scrupolo» – Il video

Diversi i colpi in Campania: luci, addobbi e pupazzi sono la refurtiva. Il parlamentare di Avs famoso per le denunce social: «Mi auguro siano individuati e puniti come meritano»

Un’auto si accosta, un uomo scende e in maniera fulminea sottrae un pupazzo di Babbo Natale dagli addobbi di un negozio nel Napoletano. Tutto in pieno giorno. In un altro caso, un uomo fa cadere delle lucine a tema natalizio e poi scappa con la refurtiva. Sono solo alcuni dei furti denunciati da alcuni commercianti tra Napoli e provincia. Gli esercenti hanno inviato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, divenuto famoso per le sue denunce social che lo costringono da due anni a girare con la scorta.

Borrelli: «Spero vengano presi»

«Rubano di tutto e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Anche addobbare i propri negozi per il Natale diventa un pericolo. L’intento dei commercianti è quello di abbellire le strade delle nostre città per creare un’atmosfera calda e accogliente, adatta al Natale. L’obiettivo dei ladri, probabilmente, è abbellire casa propria o trarre profitto rivendendo la refurtiva», spiega Borrelli nel post in cui riporta la notizia dei furti. La luminaria sottratta in piazza Muzi, all’Arenella, da sola aveva un valore di 1.500 euro. «Ormai i ladri sono senza alcuno scrupolo. Mi auguro che questi soggetti siano individuati e puniti come meritano», conclude il parlamentare.

In copertina: Un frame del video pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli