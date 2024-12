Genova, suora ruba a una consorella mille euro dalla sua carta di credito: «Volevo farle un dispetto»

Il caso in una residenza protetta per anziani nel quartiere di Albaro. Rischia il processo per furto

Ha visto l’occasione e l’ha colta. Così una suora ha derubato una consorella del suo portafoglio, lasciato incustodito sul letto, ha preso la carta di credito e ha prelevato in due minuti 1000 euro. La vittima del furto quando si è accorta dell’ammanco ha deciso di denunciarla. «Volevo solo farle un dispetto», si è difesa la donna nell’interrogatorio. Ma ora, come riporta Repubblica, rischia il processo per furto e uso indebito di carte di credito.

L’episodio

Tutto si è svolto il 26 agosto in una residenza protetta per anziani nel quartiere di Albaro (Genova). La suora avrebbe visto il portafoglio della consorella sul letto della sua stanza. Una volta preso, è uscita dalla struttura ed è andata al bancomat più vicino. Quindi, in due minuti, ha prelevato prima 500 euro e poi altri 500 euro. Le indagini sono state condotte dalla pm Sabrina Monteverde. La suora è difesa dall’avvocato Matteo Carpi.