Luxottica, dipendente rubava occhiali in azienda per rivenderli online: denunciato

Il furto è avvenuto nello stabilimento della multinazionale ad Agordo. Il dipendente, un giovane di 24 anni, è ora indagato per furto e ricettazione

Un impiegato di 24 anni di Luxottica, società italiana per la produzione e commercializzazione di occhiali, è stato denunciato, e ora rischia il licenziamento per giusta causa, per aver rubato qualche centinaia di montature griffate dalle linee produttive per poi rivenderle sui canali dell’e-commerce, generando guadagni illeciti. Il furto è avvenuto nello stabilimento della multinazionale ad Agordo, che dà lavoro a 12mila tra operai e impiegati, ed è stata scoperta grazie alle indagini della polizia di Belluno su segnalazione della stessa azienda. In tutto, scrive l’Ansa, sono state accertate 200 sottrazioni di altrettante paia di occhiali che il dipendente si era portato a casa, con tanto di busta griffata e certificato.

24enne indagato per furto e ricettazione

Il ventiquattrenne – che è indagato per le ipotesi di reato di furto e ricettazione – si era creato un account su una delle grandi piattaforme di e-commerce, dal quale gestiva la vendita online dei pezzi trafugati. «La vicenda – ha sottolineato la Questura di Belluno in una nota – evidenzia la fondamentale importanza del rapporto di collaborazione tra gli uffici preposti alla sicurezza delle imprese sul territorio, la Polizia di Stato e le Procure della Repubblica». Nel luglio 2023 proprio Luxottica aveva siglato un protocollo d’intesa con la Polizia per creare una sinergia tra il servizio di Polizia Postale, per la prevenzione e la repressione dei crimini informatici e ispirata al principio di «sicurezza partecipata», con scambio informativo reciproco sulle conoscenze delle principali minacce e sulle modalità di realizzazione dei più insidiosi attacchi informatici.

Foto copertina: ANSA / DANIEL DAL ZENNARO | La sede di Luxottica Group Spa , Milano 19 aprile 2018