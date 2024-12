Parma. Rubano l’auto durante il test drive: uomo spinto fuori e trascinato per metri – Il video

Un uomo di 54 anni è stato vittima di un tentativo di furto durante quello che sembra il test drive di un’auto, all’altezza di Via Emilia a Parma. Come riportato da Parma Today. Il proprietario del veicolo, fidandosi di tre persone, aveva accettato di far provare loro il mezzo. I malintenzionati, un gruppo formato da tre persone, sono riusciti a far perdere le loro tracce.