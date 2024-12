Napoli, nuovo furto di Natale nelle vie del centro: un gruppo di giovani si arrampica su un balcone e ruba l’albero addobbato – Il video

A denunciare l'episodio è il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli: «Sconcertante, un assalto in piena regola»

Luci, addobbi, pupazzi e ora persino gli alberi. Tornano a colpire le «bande dei Babbi Natale» di Napoli, dove da giorni si moltiplicano le segnalazioni di furti di oggetti natalizi. A denunciare l’ultimo episodio è sempre Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza verdi sinistra. In un video pubblicato su Instagram, si vede un gruppo di giovani prendere di mira un albero di Natale allestito su un balcone al primo piano di un palazzo. Aiutandosi con un cassonetto della raccolta differenziata, uno dei ragazzi si aggrappa a un condizionatore d’aria e si arrampica sul balcone dove si trova l’albero.

Il video girato dal passante

L’episodio, secondo quanto scrive Borrelli, si sarebbe verificato venerdì 20 dicembre intorno alle 23.30 nell’isola pedonale di via Scarlatti, quartiere Vomero. A compiere il furto, sempre stando a quanto riferito dal deputato, sarebbe stato un gruppo di minorenni. Le immagini dei giovani in azione sono state riprese con il cellulare da un passante, che ha poi inviato il filmato allo stesso Borrelli.

Il boom di furti natalizi a Napoli

«Un episodio sconcertante, un assalto in piena regola», scrive il deputato di Alleanza verdi sinistra a corredo del video pubblicato sulla propria pagina Instagram. «Ci chiediamo – continua il parlamentare – come sia possibile mettere seriamente a rischio la propria vita per compiere un atto del genere, per di più in un orario serale dove la strada è ancora affollata di persone, senza avere il minimo timore di essere segnalati o fermati dalle forze dell’ordine. Episodi simili si stanno verificando in tutta la città, l’ultimo dei quali ha riguardato addirittura l’Orto botanico di Napoli dal quale sono stati rubati un albero natalizio di tre metri e un abete rosso segato e trascinato via».