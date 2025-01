Paola Ferrari e l’amica-socia Daniela Santanché: «Dimissioni? Sa chi l’ha messa lì. Nemiche per 5 anni: conosco la sua debolezza»

La giornalista Rai detiene il 25% di azioni di Athena, che controlla Visibilia, la società per cui la ministra del Turismo è stata rinviata a giudizio. L'amicizia e il litigio, che le aveva allontanate per cinque anni

La giornalista Rai Paola Ferrari parla dell’amica Daniela Santanché e dice che l’ha trovata «serena», anche dopo la notizia del rinvio a giudizio con l’accusa di falso in bilancio sul caso Visibilia. Ferrari è anche socia della ministra del Turismo, avendo alcune azioni di Athena, che controlla Visibilia. Lei però ci tiene a chiarire che nella questione giudiziaria non vuole entrarci: «Non ho cariche, possiedo solo azioni, come una qualunque piccola imprenditrice. Ora che c’è un nuovo proprietario, deciderò che fare». Ferrari è stata presidente del cda di Visibilia editorie fino al 10 febbraio 2016. Ha il 25% dii Athena pubblicità e ha diritto di prelazione sul 75% del capitale di Athena.

Santanché «lavoratrice indefessa»

Lei più di tanti altri può sapere come sta passando queste ore la ministra, data dai retroscena blindata nel suo chalet a Cortina. «Daniela è una che non si abbatte, che va sempre avanti. Era a Cortina», assicura Ferrari che smentisce le voci sull’amica: «Un’altra magari avrebbe cercato riparo, lei no, è sempre lì sul pezzo». Nulla scalfirebbe la ministra del Turismo, che anzi è «serena, perché sa che sta svolgendo bene il suo compito – insiste la giornalista Rai – È una lavoratrice indefessa, ha la forza di volontà di resistere, non si tira mai indietro, conta solo su se stessa.Una che si alza alle 6 e che va avanti per 18 ore filate».

Dimissioni? «Lo sa lei e chi l’ha messa lì»

Ferrari crede nella «presunzione di innocenza» per il caso dell’amica Daniela. Sulle dimissioni chieste dalle opposizioni non si sbilancia: «Cosa dovrebbe fare lo sa lei e chi l’ha messa lì». Certo riconosce che l’amica «probabilmente avrà commesso degli errori, capita, essere imprenditori ti mette in situazioni complesse».

Il litigio e l’amicizia

C’è stato un tempo in cui Ferrari e Santanché non sono state così amiche: «Per quattro o cinque anni. Un periodo complicato – spiega la giornalista Rai – abbiamo due caratteri forti. Però piano piano ci siamo riavvicinate in modo vero e sincero». Oggi Ferrari non risparmia elogi per l’amica: «Antipatica a molti? Felice di averla nella mia vita. So quanto vale o. Gran donna, ottima madre». A Ferrari piacciono anche le presunte debolezze di Santanché: «Una certa vulnerabilità sul lato affettivo – spiega – Quando le persone che ama sono in difficoltà, Daniele è molto sensibile. Nessuno lo sa più di me che ci ho litigato».