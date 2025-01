Patrizio Donati, il veterinario trovato morto a Cerro Maggiore: «Sbranato dai suoi cani»

L'aggressione partita in giardino. L'ipotesi del malore

Patrizio Donati, 72 anni, veterinario di Cerro Maggiore in provincia di Milano, è stato trovato morto nel giardino della sua villetta in via Kennedy. Secondo le prime ipotesi lo hanno ucciso i suoi stessi cani. La moglie ha scoperto il corpo del marito con ferite al capo e al collo. Provocate dagli animali, che lo avrebbero azzannato facendolo cadere e poi sbranato. L’aggressione da parte dei cinque alani sarebbe partita nel giardino. Già in passato l’uomo sarebbe stato aggredito da uno dei suoi animali e avrebbe riportato ferite al braccio. Un’altra ipotesi è che Donati abbia avuto un malore e successivamente sia stato azzannato.

L’allevamento

L’uomo aveva un allevamento di alani, la “Baia Azzurra”, gestito insieme alla moglie Ksenija Oseli, giudice nei concorsi cinofili, specialista proprio della razza. «Tutti i nostri cani hanno accesso libero in casa e cerchiamo sempre di averli con noi il più possibile. L’alano ha bisogno di uno stretto contatto con il padrone», aveva scritto Donati nella presentazione del proprio allevamento. Donati è stato il primo laureato in assoluto in Italia in tecniche di allevamento del cani di razza ed educazione cinofila. La moglie è giudice Fci. L’allevamento era aperto da 40 anni.