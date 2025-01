Bonus animali domestici: a quanto ammonta e quali sono i requisiti per ottenerlo

L'agevolazione garantisce agli aventi diritto una detrazione fiscale del 19% sull'Irpef per le spese veterinarie. Ecco chi può farne richiesta

È stato confermato anche per il 2025 il «Bonus animali domestici». Che garantisce agli aventi diritto una detrazione fiscale del 19% sull’Irpef per le spese veterinarie. La copertina, più nello specifico, riguarda le visite specialistiche, operazioni chirurgiche esami di laboratorio, farmaci prescritti dal medico. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha previsto lo scorso anno 750mila euro per il bonus animali domestici da spendere nel periodo compreso tra il 2024 e il 2026 (250mila euro all’anno). La detrazione è impiegabile entro un massimo di spesa pari a 550 euro indipendentemente dal numero di animali posseduti dal medesimo beneficiato. Si sottolinea inoltre che, per l’acquisto di medicinali, è prevista una spesa minima di 129,11 euro, al di sotto della quale non è possibile ottenere la detrazione. Il fine del bonus è sostenere le cure degli animali domestici, mostrandosi anche come uno strumento di contrasto al randagismo.

Quali sono i requisiti?

Per poter beneficiare delle detrazioni Irpef è necessario che il richiedente abbia almeno 65 anni, un Isee non superiore a 16.215 euro e sia un residente italiano. Deve, inoltre, possedere un animale domestico regolarmente registrato all’Anagrafe degli animali d’affezione e aver sostenuto delle spese medico veterinarie tracciabili. Al momento la misura rimane a disposizione di cani, gatti, criceti, furetti e piccoli roditori. Ancora niente di chiaro per quanto riguarda rettili, anfibili e invertebrati. Per avere l’agevolazione basta inserire la richiesta all’interno della dichiarazione dei redditi, dove andremo a inserire le spese mediche affrontate durante l’anno per l’amico a quattro zampe. Perché la domanda venga presa in considerazione e accolta si dovrà allegare tutta la documentazione necessaria, come le ricevute dei pagamenti. Importante ricordare che tutto deve essere tracciabile.