Latino contro schwa, il meme di FdI fa infuriare Loescher Editore del vocabolario IL: «Strumentalizzazione politica inaccettabile»

Il meme pubblicato su X da Fratelli d'Italia promuove la riforma della scuola con cui il latino tornerà alle scuole medie

Un dizionario di latino contrapposto ad una schwa. Il meme pubblicato sulla pagina X di Fratelli d’Italia ha suscitato la dura reazione di Loescher Editore, che visto IL Vocabolario della Lingua Latina utilizzato per promuovere il ritorno della lingua degli antichi romani alle scuole medie, ha espresso chiaramente la sua contrarietà. «Loescher Editore ha sempre evitato le strumentalizzazioni politiche dei suoi prodotti editoriali, concepiti esclusivamente per la scuola e l’educazione», ha scritto la casa editrice sul suo profilo Facebook. Il meme dava il bentornato alla cultura, contrapponendola alla lettera neutra, simbolica dell’inclusività, soprattutto per quanto riguarda le questioni di genere.

«Non accettiamo di essere associati a un partito»

La casa editrice condanna così la scelta di Fratelli d’Italia di promuovere così la riforma della scuola a cui il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, a cui sta lavorando assieme al latinista Andrea Balbo. «Non possiamo pertanto accettare che un nostro prodotto sia associato ad un partito, di qualunque indirizzo esso sia. Pertanto, abbiamo chiesto la rimozione di ogni riferimento alla nostra opera “IL vocabolario della lingua latina”», ha concluso la casa editrice. Il meme oggetto della controversia risulta essere stato rimosso dal profilo X di Fratelli d’Italia.