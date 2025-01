La preoccupazione delle famiglie è che le due minorenni siano in grave difficoltà. Potrebbero trovarsi a Milano, ma non hanno né soldi, né documenti, né cellulare

È dal 13 gennaio che le famiglie non hanno più notizie di Vittoria Bergamaschi e Madleine Colombo, due ragazzine di 14 e 15 anni, scomparse da Agrate Brianza in provincia di Monza e Brianza. L’allarme è stato lanciato dall’associazione Penelope Lombardia, attiva nell’assistenza delle famiglie delle persone scomparse.

La fuga delle amiche verso Milano

Le due ragazze sono amiche e si sarebbero allontanate insieme. L’associazione Penelope rilancia in un post sui social, l’allarme della famiglia di Madleine preoccupatissima: «Potrebbe essere a Milano – spiega l’associazione – non possiamo essere certi del colore dei capelli e dell’abbigliamento, nonostante non si sia portata via da casa né borse né vestiti! È già passata una settimana!».

Chi è Madleine Colombo

L’associazione Penelope ha quindi rilanciato due schede con foto delle due ragazze. A cominciare da quella di Madleine Colombo, 15 anni, occhi grigi, è alta un metro e sessantacinque per 50 chili di peso. Al momento della scomparsa aveva i capelli castani. Indossava dei jeans neri, giubbotto tipo bomber nero, scarpe bianche e potrebbe avere una borsa piccola verde scuro.

Chi è Vittoria Bergamaschi

L’amica Vittoria Bergamaschi ha invece 14 anni, occhi azzurri, è alta un metro e cinquantotto per 56 chili. Al momento della scomparsa aveva i capelli biondi. Indossava dei leggings neri, giubbotto di pelle nero, sciarpa bianca e scarpe Nike bianche. Spiegano dall’associazione Penelope che Vittoria non aveva con sé né cellulare, né soldi, né documenti.

L’appello della famiglia

Il timore dei famigliari è che le due ragazze minorenni siano in difficoltà. E lanciano un appello: «Chiunque dovesse vederle può contattare le forze dell’ordine al 112 o l’Associazione Penelope Lombardi al 380.7814931».