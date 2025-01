La gravidanza simulata, la lite tra Rosa e Aqua, il vestitino azzurro per Sofia: cosa sappiamo sul rapimento della neonata a Cosenza

Rosa Vespa, la donna accusata del rapimento assieme al marito Aqua Moses, aveva organizzato una festa a casa con i parenti per la presentazione del piccolo

Ha raccontato agli inquirenti di aver perso il suo bambino Rosa Vespa, la donna che assieme al marito Aqua Moses è stata arrestata ieri dalla polizia della questura di Cosenza dopo che i due sono stati trovati a bordo di un’auto assieme alla neonata rapita dalla clinica Sacro Cuore della città calabrese. I coniugi sono accusati del rapimento della piccola Sofia Cavoto portata via dalla clinica intorno alle 18.30 e ora tornata tra le braccia della sua famiglia. Di fronte al pm di turno Antonio Tridico, la donna ha giustificato il rapimento dicendo che suo figlio era scomparso.

Il post social sul bambino «mai nato»

Tuttavia, non risulta che Vespa sia mai stata incinta. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe finto una gravidanza per mesi, trovandosi nella condizione di dover tornare dalla clinica con un bambino dopo aver annunciato sui social una settimana fa di aver partorito. «Dopo tanta attesa il nostro miracolo è arrivato! Alle 20 di oggi è nato Ansel. Mamma e Papà ti amano!», aveva scritto la donna su Facebook pubblicando la foto in bassa risoluzione di due manine. Fingendosi un’infermiera della clinica avrebbe rapito la piccola Sofia, poi trovata vestita da maschietto nell’auto su cui Vespa viaggiava assieme al marito.

La casa addobbata d’azzurro

Forse quando sono stati fermati dalla polizia a Castrolibero, il loro Comune di residenza, i due si stavano dirigendo proprio a casa, già addobbata con fiocchi e nastri azzurri per celebrare la nascita del piccolo Ansel. Secondo testimoni oculari citati dall’Agi, Moses era stato visto nei dintorni della clinica intento ad acquistare dolci e torte per festeggiare. L’esatta dinamica del rapimento è ancora al vaglio degli inquirenti mentre i due si trovano in stato di fermo. A consolidare l’ipotesi ci sono i filmati delle telecamere di sorveglianza, che mostrano i coniugi uscire dalla clinica spingendo un passeggino con dentro quella che sembra la piccola Sofia.

La lite tra Rosa e Aqua per il sesso della bambina

Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso i due mentre litigavano negli attimi immediatamente successivi al rapimento di Sofia. Secondo quanto si apprende, il motivo sarebbe stato il sesso della bambina rapita, una femminuccia, mentre i due avevano annunciato di aver avuto un maschio. La coppia poi si allontana, Rosa con la neonata in braccio e l’uomo con l’ovetto per neonati per il trasporto in macchina. La piccola, successivamente, è stata vestita di celeste prima della festa che era stata organizzata in casa della coppia con i parenti per festeggiare l’ingresso in casa del neonato.

Foto di copertina: Polizia di Stato