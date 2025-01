Ritrovata neonata di appena un giorno rapita da una clinica a Cosenza. A prenderla una donna fintasi infermiera

Le condizioni di salute della piccola sono buone. A rapirla dalla clinica Sacro Cuore una donna, con l'aiuto di un complice. La coppia è stata immortalata dalle telecamere del circuito di videosorveglianza

Attimi di paura e infine il ritrovamento, dopo ricerche partite a ritmo serrato: è stata ritrovata la piccola Sofia Cavoto, di appena un giorno di vita, rapita clinica Sacro Cuore, nel centro di Cosenza, questo pomeriggio. Le sue condizioni di salute sono buone. La piccola era a bordo di un’auto insieme alla donna ed all’uomo che l’hanno prelevata dalla clinica. La vettura è stata fermata dalla polizia a Castrolibero. I due sono stati fermati. Ora Sofia potrà riabbracciare la mamma, casalinga e il padre, 29enne, dipendente della Conad e il fratellino, di 6 anni.

Il rapimento

A prenderla una donna, spacciatasi come infermiera. La donna, con il volto parzialmente coperto dalla mascherina, si era presentata in stanza come una addetta del personale. Ha preso la neonata, con la scusa di un cambio, ma poi, con il passare dei minuti, troppi, non ha più fatto ritorno. La mamma della bambina e la nonna si sono insospettite e hanno chiesto chiarimenti. Da lì la scoperta: nessun infermiera doveva prelevare la piccola, finita in mani sconosciute. Così è partito immediatamente l’allarme. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile e le Squadre Volanti della Polizia di Stato del capoluogo, coordinate dal questore Giuseppe Cannizzaro. Un video immortala la donna, con un complice, allontanarsi con la neonata.

Il video del rapimento della neonata a Cosenza

Il Corriere della Calabria ha diffuso il video dal circuito di videosorveglianza in cui si vedono i momenti del sequestro. Le telecamere interne della clinica Sacro Cuore hanno ripreso la donna che ha rapito la neonata avvicinarsi ad un ovetto con la piccola in braccio e cercare di metterla all’interno facendosi aiutare da un uomo con un cappellino in testa. I due, nelle immagini del circuito di videosorveglianza in una corsia della clinica, provano a mettere la neonata nell’ovetto e non riuscendovi si vedono mentre si allontanano lei con la piccola in braccio e lui con l’ovetto in mano. I due riferisce il Corriere della Calabria si erano allontanati a bordo di una Alfa 146. Per questo, subito dopo l’allarme, la polizia ha avviato posti di blocco in tutte le uscite della città.

L’appello sui social

La piccola al momento del rapimento indossava una tutina di Minnie con cuoricini grigi. Sui social è girat per ore l’appello a fornire informazioni eventuali ai parenti e alla mamma in un post dove compare la foto della piccola. «Hanno rubato Sofia, una bambina di 1 giorno, presa dal Sacro cuore! La signora che l’ha presa (bassa con treccine) ha detto che doveva lavarla quando non è rientrata la mamma si è allarmata hanno controllato le telecamere e fuori ad aspettarla con un ovetto c’era un uomo di colore. Hanno caricato la bambina in auto e sono andati via. Le uniche notizie sono queste al momento. Sono state già state diramate le foto delle telecamere. La bambina indossava questa tutina in foto. Massima condivisione aiutateci».

(in aggiornamento)

(in copertina foto di Solen Feyissa su Unsplash)