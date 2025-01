ChatGPT in down, il sito del chatbot di OpenAi irraggiungibile in Italia

La piattaforma di intelligenza artificiale è al momento fuori uso per gli utenti italiani. Il precedente del 26 dicembre

Sono iniziate a crescere alle 12.30 circa di oggi 23 gennaio le segnalazioni di disservizio per chatpgpt.com in Italia. Il sito del chatbot di OpenAi risulta irraggiungibile in Italia, come indica anche il grafico di Downdetector. Chi tenta di accedere a chatgpt.com ottiene una schermata con su scritto: «Bad gateway», oppure il classico «503 Service Temporarily Unavaible». La società guidata da Sam Altman non ha ancora fornito chiarimenti sullo stato dei propri servizi in Italia.

La schermata di chatgpt.com della mattina di 23 gennaio

I precedenti down di chatgpt

Lo scorso 26 dicembre il chatbot di OpenAi aveva subito un disservizio simile. Un caso precedente era avvenuto a giugno 2024, quando il sito era di nuovo offline.

In aggiornamento