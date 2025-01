Questa foto non raffigura la faglia di San Andreas

La foto raffigura il Black Crack situato nello stato dello Utah (USA)

Un’immagine condivisa su Facebook, che ha ottenuto migliaia di reazioni, mostra una crepa imponente nel terreno attribuita alla celebre faglia di San Andreas in California. Tuttavia, dopo un’attenta verifica, è emerso che la foto, già circolante da tempo sui social network, non raffigura la faglia di San Andreas, bensì un altro sito geologico e probabilmente è stata manipolata digitalmente.

Per chi ha fretta:

La foto raffigura il Black Crack situato nello stato dello Utah (USA), non la faglia di San Andreas.

Un’immagine quasi identica pubblicata nel 2022 su Reddit rivela che la foto è stata probabilmente manipolata, rendendo la crepa nel terreno visibilmente più ampia.

Si tratta di un post virale che circola da tempo sui social network.

Analisi

La foto, recentemente condivisa su Facebook e diventata virale con migliaia di reazioni e condivisioni, è accompagnata dal seguente testo:

La famosa faglia di Sant’Andrea in California è più di una semplice fessura: è un vero e proprio confine tra le due principali placche tettoniche del pianeta. Lunghezza: 1.200 km Profondità: 32 km

La stessa immagine è stata pubblicata anche su diversi account di X e Threads, come ad esempio qui e qui, accompagnata dal medesimo testo.

La foto non mostra la faglia di San Andreas

Una ricerca inversa delle immagini condivise su Facebook ha confermato che le informazioni diffuse sono errate. La foto non mostra la faglia di San Andreas, che segna il confine tra la placca pacifica e quella nordamericana, ma il Black Crack, una fessura naturale situata lungo il White Rim Trail nel Canyonlands National Park, nello Utah, Stati Uniti. L’immagine che mostra la stessa area geografica è stata infatti pubblicata il 25 giugno 2017 sull’account ufficiale del parco, accompagnata dalla seguente descrizione (tradotta in italiano) che descrive chiaramente la natura della crepa: “Guarda nell’abisso di Black Crack, una delle meraviglie geologiche di Canyonlands. Una fessura attraverso arenaria profonda almeno 65 piedi e un diametro di 3 piedi si trova lungo la White Rim Road. (cc/kd).

Cioè la fessura mostrata nella fotografia non corrisponde alla faglia di San Andreas ed è profonda 19,8 metri e larga 90 centimetri, poco meno di un metro. Inoltre, il Black Crack si trova in un’area geologica protetta, caratterizzata da un paesaggio spettacolare scolpito dall’erosione del fiume Colorado e del Green River, insieme ai loro affluenti, in un ambiente semi-desertico ricco di canyon. La sua posizione, secondo Google Maps, dista oltre 1000 km dalla faglia di San Andreas.

Un’ulteriore conferma del fatto che la foto condivisa su Facebook non rappresenti la faglia di San Andreas è arrivata dal PhD Jeff Moore, membro della School of Geology dell’Università dello Utah, che ha fornito una chiara spiegazione ai nostri colleghi di Verificador. Infine, abbiamo trovato un video pubblicato su Facebook che è stato girato direttamente sul luogo e mostra esattamente la stessa crepa.

L’immagine probabilmente è stata manipolata

Sul portale Reddit esiste una foto molto simile dal titolo: “The Black Crack, una fessura profonda 20 metri lungo un sentiero nel Canyonlands National Park nello Utah”, confermando quindi che si tratta del Black Crack. Dopo aver effettuato un confronto, abbiamo concluso che mostra chiaramente la stessa zona. Tuttavia, le versioni condivise con l’attribuzione alla faglia di San Andreas mostrano una fessura più ampia, come si può osservare facilmente in questa schermata.

Questo ci porta a ipotizzare che la foto sia stata digitalmente modificata per ingrandire la crepa. Peraltro, anche nel video citato in precedenza la fessura appare decisamente più stretta.

La foto circola sul web almeno dal 2019

Per concludere, abbiamo trovato la stessa foto, erroneamente attribuita alla faglia di San Andreas, anche su Pinterest, proveniente dal sito Besti. Risulta datata 17 novembre 2019, il che significa che circola con lo stesso riferimento errato sul web da almeno sei anni.

Conclusioni

Dopo un’attenta verifica, possiamo confermare con certezza che la foto virale sui social non ritrae la faglia di San Andreas, ma il Black Crack, situato nel Canyonlands National Park, nello Utah. È probabile che l’immagine sia stata anche manipolata per esaltare l’effetto visivo della crepa.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.