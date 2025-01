Bassetti spiega perché l’aerosol non serve contro infezioni e tosse: «Un’abitudine tutta italiana che piace alle mamme» – Il video

L'infettivologo ribadisce quanto affermato sull'efficacia del trattamento: «Non c'è nessuna prova scientifica dei benefici»

Matteo Bassetti torna sull’efficacia dell’aerosol per il trattamento delle infezioni alle vie respiratorie. Con un video su Instagram l’infettivologo spiega che non ci sono dati scientifici che provino i benefici del trattamento, e che piuttosto è una abitudine tutta italiana. Ci sono invece dei casi molto specifici in cui forse potrebbe essere d’aiuto, ma sono molto definiti e comunque non vi è evidenza. «Ho detto che non ci sono dati a supporto dell’aerosol nel trattamento delle infezioni. E lo ribadisco. Di più, le linee guida sono contrarie», dice il medico, «è una abitudine tutta italiana per dare una risposta ad alcuni mali di stagione. Se andate all’estero non la raccomanda nessuno». E aggiunge che è una pratica che «amano tanto le mamme, più ancora dei medici. E spesso sono proprie le mamme a richiederle per i proprio bambini».

A cosa serve l’aerosol e quando usarlo

L’aerosol, ripete, non ha nessun ruolo nel trattamento di raffreddore, tosse e infezioni. «C’è forse un ruolo nei pazienti con fibrosi cistica, in alcune situazioni particolari, o in alcune gravi alterazioni strutturali dell’apparato respiratorio. Ma non c’è un’indicazione specifica», ragiona ancora, «nella sinusite è inutile, non ci arriva, perché gli osti che sono dei passaggi presenti tra il naso e i seni paranasali e sono generalmente chiusi da muco o edemi». C’è poi un modo di somministrazione che va assolutamente evitato: l’assunzione di antibiotici per aerosol. Questa è una cosa che non andrebbe mai fatta, perché selezionano resistenze e non penetrano a quel livello. E quindi, cosa fare per trattare localmente il naso in caso di raffreddori o altre infezioni? Un buon lavaggio nasale con la fisiologica è sicuramente meglio dell’aerosol.