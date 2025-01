La rivelazione di Bassetti: «L’aerosol non serve a nulla, e il cortisone ha lo stesso effetto della soluzione fisiologica» – Il video

La spiegazione dell'infettivologo, in un filmato pubblicato sui social, rispetto all'uso contro le infezioni delle vie respiratorie



«L’aerosol non serve assolutamente a niente». A sfatare uno dei rimedi più usati dagli italiani contro raffreddore e sinusiti è Matteo Bassetti. In un video pubblicato sui social, l’infettivologo spiega perché l’aerosol non porta davvero benefici contro le infezioni delle vie respiratorie. «La domanda è: serve o non serve per raffreddore, sinusite e influenza?», si chiede Bassetti. La risposta è secca: «Non serve assolutamente a niente in queste situazioni. Quante volte abbiamo messo i bambini davanti alla tv attaccati al tubo dell’aerosol pensando che risolva tutto? Ma è solo una moda italiana nata negli anni Settanta».

A chi sostiene che l’aerosol aiuti i farmaci a raggiungere direttamente le zone delle vie respiratorie infettate, l’infettivologo del San Martino di Genova risponde così: «Non è così. L’aerosol forse serve in qualche forma asmatica e di bronchiolite, ma non per il raffreddore e l’influenza». La lezione di Bassetti non finisce qui. Nel video pubblicato sui social, l’esperto dà un ultimo consiglio: «Il cortisone funziona esattamente come la fisiologica. Quindi se possiamo usiamo dell’acqua al posto, facciamolo».