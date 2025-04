Le case degli europei sono piene di pesticidi tossici: «Causano il cancro, ma ci sono modi per tenerli lontani»

I pesticidi entrano nelle abitazioni in vari modi, ma con alcuni accorgimenti si può ridurre la loro quantità senza modificare drasticamente le abitudini di vita

Un «cocktail tossico» composto di quasi 200 diversi pesticidi è quello che gli autori di uno studio pubblicato sulla rivista Environment International hanno trovato nelle case degli europei nel 2021. La ricerca si è concentrata su dieci Paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Slovenia e Croazia, raccogliendo un totale di 625 campioni di polvere che sono stati analizzati per rilevare l’eventuale presenza di sostanze tossiche. In ciascuna casa, i ricercatori affiliati a numerose università europee, hanno trovato tra 25 and 121 pesticidi. Il 40% di questi è tossico anche per gli esseri umani, con la capacità di risultare in effetti gravi tra cui tumori e alterazioni del sistema ormonale. Nelle case degli agricoltori la quantità di pesticidi era maggiore, mentre era minore in quelle nei pressi di colture biologiche.

Trovato il DDT, 50 anni dopo il divieto

I risultati sono ancora in fase preliminare, ma gli scienziati evidenziano la necessità di studiare ulteriormente i pesticidi e le sostanze che ne derivano quando questi si degradano e interagiscono con altri composti chimici. Lo studio ha rilevato la presenza di residui di DDT nelle case analizzate, nonostante il pesticida sia illegale dal 1972. Un problema simile – evidenziano gli autori – a quello degli Pfas, sostenze usate come impermeabilizzanti, ad esempio nelle padelle antiaderenti, che molto difficilmente si degradano in natura, restando in circolo per generazioni e cumulandosi negli organismi, compreso quello degli esseri umani, attraverso la catena alimentare. Per questo sono noti anche come forever chemicals (in italiano: «sostanze chimiche eterne»).

Evitare di portare sostanze tossiche in casa

Ma come evitare che i pesticidi entrino nelle case? Un sistema semplice da mettere in atto è togliersi le scarpe quando si varca la soglia del portone. «Se non ci togliamo le scarpe appena entrati in casa, assorbiamo molta sporcizia dall’esterno. Anche gli animali domestici sono una fonte di sporcizia», ha commentato, citato dal Guardian, il professor Paul Scheepers, tra gli autori della ricerca. Molti studi indicano che gli animali raccolgono determinati contaminanti, inclusi i pesticidi, dall’esterno. Un’altra fonte sono i prodotti di consumo che portiamo nelle nostre case: qualsiasi pesticida che acquistiamo in negozio per determinati motivi. Altra fonte sono i trattamenti contro pulci e zecche per gli animali domestici.