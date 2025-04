Entro il 2050 miope metà degli italiani: l’allarme sui bambini e le cattive abitudini. L’impegno di EssilorLuxottica per gli esami ottici gratuiti

Nel corso del 2024, la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia assieme a il Censis e la Fondazione Bietti ha effettuato migliaia di visite gratuite e donato centinaia di paia di occhiali a chi ne ha più bisogno

Quasi non ci si fa più caso, ma ormai, in Italia, gran parte delle persone hanno bisogno degli occhiali o di lenti per correggere la vista. In particolare, un italiano su quattro è miope, portando il totale delle persone che soffre di questo difetto visivo nel Paese a 15 milioni. Numeri che secondo l’Osservatorio Vista lanciato dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia assieme a il Censis e la Fondazione Bietti, l’unico Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dedicato all’Oftalmologia, sono destinati ad aumentare vertiginosamente. La ricerca prevede infatti che entro il 2050, metà della popolazione italiana sarà miope. In occasione della Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile, rileva anche che le condizioni economiche incidono fortemente sulla cura della vista. Infatti, il 45,8% dei miopi che rinuncia alla sostituzione degli occhiali e il 37,4% alle visite oculistiche.

I bambini sono miopi perché non stanno più all’aria aperta

«Negli ultimi anni – ha affermato il dottor Domenico Schiano Lomoriello della Fondazione Bietti – le persone che soffrono di miopia stanno aumentando esponenzialmente in tutto il mondo, Italia compresa. Questo incremento si osserva soprattutto tra bambini e adolescenti, tanto che si arriva a parlare della cosiddetta mio-epidemia. Tra le cause – Schiano Lomoriello – continua sembra possa avere un ruolo significativo il cambiamento delle abitudini di vita. Nell’età infantile, infatti, si assiste a un diverso modo di impiegare la vista nella quotidianità: un tempo i bambini erano abituati a trascorrere più tempo all’aria aperta, esposti alla luce naturale e a utilizzare maggiormente la vista da lontano. Oggi, invece, nella giornata tipo di un bambino o di un ragazzo, le ore passate al chiuso e davanti a dispositivi elettronici sono sempre di più».

L’impegno della Fondazione OneSight EssilorLuxottica

Per questo, la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia si concentra su altre due aree di lavoro: l’advocacy e la prevenzione visiva. Attraverso l’Osservatorio Vista vogliamo informare e sensibilizzare sul diritto alla vista e sul fenomeno della fragilità oculistica e aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione. Un’iniziativa che nel corso dell’anno passato ha dato i suoi frutti, evidenzia ancora la fondazione. Tra questi: 52 persone al giorno sono state prese in carico dalle iniziative della Fondazione; circa 2 mila patologie sono state riscontrate durante gli screening; oltre 19 mila occhiali sono stati donati; oltre 9 mila visite oculistiche sono state effettuate. A questi si aggiungono migliaia di visite gratuite sul campo in occasione delle Giornate della Vista, che hanno toccato dieci città in dieci mesi; migliaia effettuate all’Università la Sapienza di Roma rivolgendosi in particolare agli studenti a basso reddito con la donazione di oltre 500 paia di occhiali. Infine, due mesi di visite gratuite nel quartiere napoletano di Scampia, per dare sostegno al recupero sociosanitario del territorio.