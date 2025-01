Santanchè, i legami tra l’intermediario della cessione di Visibilia e Alessandro Zan (Pd)

Altair D'Arcangelo e la società Virgo, che organizza un festival a Padova

Altair D’Arcangelo è l’intermediario delle cessione di Visibilia da Daniela Santanchè alla Wip Finance, fiduciaria con sede in Lussemburgo. Ma è anche altro. Secondo il Fatto Quotidiano ha infatti rapporti con Alessandro Zan. Tra cui quelli con Virgo, il marchio di cosmetici di D’Arcangelo. Virgo non è solo sponsor del gay pride di Padova, ma in estate organizza e finanzia un festival gestito da Zan, il Pride Village Virgo. Nel suo curriculum invece ci sono condanne per spaccio e bancarotta, problemi procedurali, inchieste arresti domiciliari e maxi-sequestri da 39 milioni con accuse di riciclaggio e autoriciclaggio.

Chi è Altair D’Arcangelo

Ex arredatore di Chieti, D’Arcangelo ha comprato la squadra di calcio con la sua città. E deve fronteggiare accuse di associazione a delinquere, bancarotta, frode ai danni dello Stato. Il Pride Village di Padova è della società Be Proud Srl, costituita con 3 mila euro da tre soci tra i quali l’europarlamentare Pd, socio di maggioranza con il 52% e amministratore unico. Nel 2022 ha incassato 1,3 milioni dalla manifestazione. Alessandro Zan aveva risposto a Report: «No, non è un evento commerciale. È un evento in cui tutto quello che viene guadagnato viene riversato nell’iniziativa. Un conflitto d’interessi? No, io ho prestato il mio nome per dare una mano, ma lo faccio per spirito di servizio a titolo gratuito».

Le foto

Ci sono foto che ritraggono D’Arcangelo insieme al suo compagno e a Zan su Novella 2000, rivista di proprietà di Visibilia. Suo fratello Massimo a ottobre scorso ha partecipato ad alcune presentazioni del progetto immobiliare Teti, legato alla squadra abruzzese, come Coo (direttore generale) di Virgo, l’azienda di D’Arcangelo. Massimo Zan inoltre è socio al 15% nella Sanever, una Srl di Milano che produce integratori alimentari e della quale Virgo Holding di D’Arcangelo è socia di maggioranza all’85%. Alessandro Zan ha ceduto le sue quote in Be Proud Srl alla Bithouseweb. Questa società è socia al 50% in un’altra società legata alla galassia di D’Arcangelo, la Pharma Cos di Marco Calabrese.