Silvia Albano, lo sfogo in tv della giudice che ha bloccato il governo sull’Albania: «Violenza verbale inaudita. Se poi si scatena qualche matto?»

La presidente di Magistratura democratica ribadisce l'allarme per la riforma della giustizia spinta dal centrodestra: «Vogliono sottoporre i pm al controllo dell'esecutivo»

Silvia Albano, la giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma che ad ottobre scorso annullò i trattenimenti dei primi migranti spediti dal governo in Albania, si concede una rara apparizione in tv, ospite di Corrado Formigli. E nella conversazione con Piazzapulita, pur mantenendo il suo aplomb “britannico”, non si tira indietro rispetto alle polemiche in corso tra governo e magistratura. Albano non è una giudice qualsiasi, e non solo per il suo ruolo nell’aprire il fronte in punta di diritto con l’esecutivo sul progetto-Albania. La 63enne è anche presidente nazionale di Magistratura Democratica, corrente progressista dell’ordine professionale. A Formigli trasmette ora tutta la sua preoccupazione per il possibile impatto della riforma della giustizia che la maggioranza sta spingendo in Parlamento. Se passerà la tanto sbandierata «separazione delle carriere», il nuovo pubblico ministero sarà di fatto soggetto alla volontà dell’esecutivo, dice senza mezzi termini Albano. Che ammette: «Io stessa avrei paura a trovarmi di fronte un accusatore di tale peso». Altro che magistratura politicizzata – come è tornato ad accusare con una sola voce il centrodestra da quando Giorgia Meloni è stata iscritta nel registro degli indagati coi ministri Nordio e Piantedosi per il rimpatrio del generale libico Almasri. Al contrario, è proprio il governo a voler «politicizzare la magistratura», ponendo appunto sotto controllo i pm con la riforma. Albano vive sotto scorta per le minacce ricevute. E delle preoccupazioni negli ultimi mesi, non nasconde le ha avute: «Faccio il mio lavoro seriamente come sempre. Ma la violenza verbale specialmente in Parlamento mi ha turbato, perché di fronte ad essa poi si scatenano i matti che si sentono legittimati a fare qualche azione…», mette in guardia la giudice.