Noleggia un’auto Enjoy (senza patente), scappa all’alt della polizia e la sperona. Inseguimento folle in centro a Milano: arrestato un 20enne

Durante la fuga, il ragazzo è passato con un rosso e ha tamponato un'altra vettura. Prima di tentare di scappare a piedi, ha speronato anche la volante degli agenti

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato a Milano al termine di un inseguimento con la polizia. I fatti risalgono alle 23:00 di ieri, sabato 1° febbraio, e hanno per protagonista un giovane che sfrecciava per le strade della città con un’auto Enjoy a noleggio. Il ragazzo, che guidava senza patente e aveva un’altra persona a bordo, è stato intercettato da una pattuglia della polizia. Anziché fermarsi all’alt, il giovane ha premuto ancora più forte sull’acceleratore, cercando di darsi alla fuga e seminare gli agenti.

L’inseguimento e il tentativo di fuga

Durante l’inseguimento, il 20enne ha ignorato una serie di semafori rossi, arrivando a tamponare un’altra vettura. Giunto all’altezza di Porta Romana, la volante della polizia gli si è affiancata così da impedirgli di svoltare. A quel punto, il ragazzo ha speronato l’auto degli agenti per provare a farsi spazio. Fallito anche quel tentativo, il giovane ancora non si è deciso ad alzare bandiera bianca. Pur di non essere sorpreso mentre guidava senza patente, il giovane è sceso dal veicolo e si è dato alla fuga a piedi, così come l’altro ragazzo seduto nel posto del passeggero, che è scappato però in direzione opposta.

L’arresto

La polizia è riuscita a raggiungere il conducente, ma non il suo amico. Il 20enne, che ha alcuni precedenti e non risulta in possesso di una patente di guida, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti. Ancora da chiarire quale utenza abbia usato il 20enne per accedere al noleggio dell’auto, visto che Enjoy richiede il possesso di una patente presa da almeno un anno e registrata con il proprio account. Il giovane dovrà rispondere anche delle numerose infrazioni del codice della strada di cui si è macchiato durante l’inseguimento, così come degli incidenti provocati. L’altro ragazzo è riuscito a fuggire e gli investigatori non sono ancora riusciti a risalire alla sua identità.