Crozza nei panni di Bruno Vespa: «Ogni Stato ha un giornalista di regime! Mi sono saliti i cinque minuti» – Il video

La parodia del comico in vista del ritorno del programma "Fratelli di Crozza" sul Nove

«Tutti gli Stati vogliono imbavagliar i giudici che rompono i cogl***ni, ogni Stato ha un giornalista di regime che tutte le sere, per cinque minuti, dice quello che fa felice il governo». Maurizio Crozza veste i panni di Bruno Vespa nel promo di Fratelli di Crozza, show del comico di ritorno il 21 febbraio sul Nove. Lo fa riecheggiando il mini editoriale del giornalista, che ha suscitato polemiche in viale Mazzini (e non solo). «Vuol dire che siamo solo noi? Mi sono saliti i cinque minuti».