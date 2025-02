Trump Jr e la caccia delle anatre nella laguna di Venezia: «Ha commesso un reato»

Il figlio del presidente degli Usa ha partecipato a una battuta di caccia lo scorso dicembre a Campagnia Lupia, in quella che dalle immagini sembra essere un'area protetta

Cacciando le anatre nella laguna di Venezia, Trump Jr potrebbe aver commesso un reato. A farlo notare è il consigliere regionale del Veneto Andrea Zanoni (Europa Verde) tornando sul tema dopo l’interrogazione al Consiglio regionale di ieri e la richiesta di intervento al ministro per l’Ambiente Gliberto Pichetto Fratin presentata da Alleanza Verdi e Sinistra. Ieri si sono diffuse le immagini che ritraggono il figlio del presidente degli Usa mentre caccia anatre e quaglie nella laguna di Venezia lo scorso dicembre. La zona, aveva evidenziato ieri Zanoni, sembra essere quella dell’azienda faunistica valle Pierimpiè a Campagna Lupia, sita in un’area tutelata dalle norme europee e fa parte di un sito della Rete Natura 2000 UE.

«I limiti non rispettati»

Oggi il consigliere regionale di Europa Verde sottolinea che per avere il tesserino di caccia, Trump Jr avrebbe dovuto risedere in una regione italiana, dato che si tratta di un documento strettamente personale. Inoltre, in Veneto vigono limiti massimi alle carniere – le borse per la selvaggina uccisa nelle battute di caccia – in base al calendario. «Sono stati rispettati questi limiti? Dalle immagini parrebbe proprio di no. E giusta sarebbe già una sanzione amministrativa», insiste Zanoni. Inoltre, «il video mostra anche l’uccisione di specie di volatili come la casarca, un uccello protetto per la cui uccisione è prevista una sanzione penale»