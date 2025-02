«Pronto? Qui è lo staff del ministro Crosetto», la truffa agli imprenditori a nome del titolare della Difesa. Indaga la procura di Milano

Due le denunce pervenute, ma potrebbero esserci altri casi in Italia. Bonificati su conti terzi migliaia di euro

Telefonano a nome del ministro della Difesa Guido Crosetto, e del suo staff, chiedendo ingenti somme di denaro. Questa la truffa su cui la Procura di Milano ha aperto una indagine, affidata ai carabinieri, e coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola. Sono due le denunce pervenute nelle scorse ore agli inquirenti milanesi. Le vittime sono professionisti a cui sono stati chiesti decine di migliaia di euro. In due casi due imprenditori, contattati telefonicamente, sarebbero già caduti nel tranello, bonificando diverse decine di migliaia di euro. Il ministero della Difesa sarebbe già stato informato da alcune ore. Accertamenti sono in corso in tutta Italia.

Chiamano con un numero da Roma

Nella tecnica i truffatori si presentano come persone dello staff del ministro Crosetto. Colpiscono imprenditori facoltosi, con a disposizione ingenti somme di denaro. Chiamano da un numero con prefisso di Roma, ritenuto «plausibile» dagli inquirenti. Il meccanismo dei raggiri, per chiedere e ottenere denaro anche per decine di migliaia di euro a nome del ministro, sarebbe piuttosto banale e ora si sta indagando proprio per ricostruire il sistema delle richieste di soldi e per capire quanto è esteso. Il fascicolo a Milano è aperto per l’ipotesi di reato di truffa aggravata dal danno di rilevante entità e al momento è a carico di ignoti.

(in aggiornamento)