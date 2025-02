Roberto Mancini, il futuro è in Sudamerica? Caccia a un nuovo lavoro: l’incontro con un presidente in Brasile

Il faccia a faccia sarebbe avvenuto in Francia dopo giorni di contatti telefonici. Mancini è il preferito dal patron John Textor, che però valuta altri nomi di rilievo

Roberto Mancini in direzione Brasile? L’ex ct della nazionale italiana, reduce dalla fallimentare esperienza come allenatore capo dell’Arabia Saudita, sarebbe pronto a prendere il timone del Botafogo. Lo rivela il Globo Esporte, secondo cui Mancini avrebbe già incontrato in Francia John Textor, presidente americano della società alvinegra e – tra le altre – di Lione e Crystal Palace. Il dialogo tra le parti, però, andrebbe avanti da giorni.

Il vuoto nella panchina del Botafogo

Dopo i successi della passata stagione, con la doppietta campionato brasiliano e Copa Libertadores, la storica squadra di Rio de Janeiro sta cercando il successore di Artur Jorge. Il tecnico portoghese ha infatti rassegnato le dimissioni in gennaio per accettare l’offerta lucrosa dell’Al-Rayyan, squadra che milita nel campionato del Qatar. Nelle ultime settimane il presidente del Botafogo avrebbe preso i contatti per la panchina dell’Estadio Nilton Santos con Rafa Benitez e Gerardo “Tata” Martino, altri due nomi di rilievo.

La suggestione Mancini e le richieste di Textor

Il 60enne di Jesi, però, pare essere il nome in cima alla lista di Textor. Di soldi, almeno al momento, non si è ancora parlato. Anche perché il patron degli alvinegri non starebbe cercando semplicemente un allenatore, ma più che altro un gestore che prenda in mano la situazione. L’ultima esperienza per Mancini su una panchina di club risale addirittura al 2018, quando lasciò lo Zenit San Pietroburgo per trasferirsi a Coverciano e condurre l’Italia alla storia vittoria dell’Europeo 2020. Prima dell’esperienza russa aveva allenato anche Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City e Galatasaray.